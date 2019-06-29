مصابون بين صفوف محتجين اثر صدامات مع القوات الامنية اقصى جنوب العراق

2019/06/29 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم السبت ان عددا من المحتجين اصيبوا بجروح اثر صدامات مع القوات الامنية وسط مدينة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق.

وقال الشهود ان القوات الامنية في البصرة فرقت مظاهرة في العشار وسط البصرة تطالب بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي في المحافظة، مضيفين ان القوات حاصرت عددا من المحتجين في شارع الوطن، وشنت حملة اعتقالات وضرب غاز مسيل للدموع.

ونوه الشهود الى اصابة عدد من المتظاهرين واعتقال آخرين بعد تحرك المتظاهرين من ساحة عبد الكريم قاسم قرب ديوان محافظة البصرة القديم باتجاه شارع الوطن وسط سوق العشار.

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