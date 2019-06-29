اعتقال ثلاثة متهمين بإطلاق نار على مواطن أمام منزله شمال ذي قار

2019/06/29 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار ،السبت، القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة اثر إطلاقهم النار على احد المواطنين أمام منزله شمال المحافظة.

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