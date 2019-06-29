2019/06/29 | 20:08

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اعتقال ثلاثة متهمين أطلقوا النار على مواطن إثر خلاف سابق في ذي قار

بغداد/...اعلنت مديرية شرطة قضاء الشطرة، في محافظة ذي قار، السبت، القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة اثر إطلاقهم النار على احد المواطنين أمام منزله.

وقال المديرية في بيان، إن "قوة بإشراف مدير قسم شرطة قضاء الشطرة العقيد محمد عبد المحسن توجهت، حال سماع إطلاق النار، وتبين وجود مطلقي العيارات النارية في منطقة الفتاحية على احد المواطنين إثناء ما كان متوقفا إمام منزله وذلك لوجود خلافات سابقة".

واضافت: "ومن خلال المتابعة وملاحقة سيارة تويوتا صالون يستقلها المتهمين وتضييق الخناق عليهم تمكنت القوة المنفذة للواجب من القبض على كل من المتهم ( ف .



ز .



ك ) البالغ من العمر 33 عام و المتهم ( أ .



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م ) البالغ من العمر 32 عام والمتهم ( ع .



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ع ) البالغ من العمر 29 عام وضبط بحوزتهم بنادق كلاشنكوف عدد( 2 ) و مسدس".

واشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين استنادا لإحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".انتهى 1

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