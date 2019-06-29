موجة الحر تشعل غابات فرنسا وتقطع الكهرباء

2019/06/29 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}بذل مئات من رجال الإطفاء جهودا مضنية، السبت، لاحتواء حرائق غابات في جنوب فرنسا، وسط موجة شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أوروبا وصلت فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية.

وقالت وسائل الاعلام الفرنسية إن "عشرات الحرائق في منطقة جار الفرنسية أتت على 1500 فدان من المزروعات، كما دمرت عدة مبان وسيارات حيث سجلت درجة الحرارة أعلى مستوياتها الجمعة وبلغت 45.9 درجة مئوية.وحشدت السلطات 700 رجل إطفاء واستعانت بعشر طائرات في منطقة جار لمكافحة الحرائق التي تسبب بعضها في إغلاق أجزاء من طرق سريعة لفترة من الوقت.وأفادت تقارير بإصابة عدد من رجال الإطفاء لكن الإصابات غير خطيرة.انتهى

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