الكشف عن تفاصيل مذكرة تفاهم جديدة تخص السياحة في العراق وايران

2019/06/29 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال محمد حسن الرفيعي، مدير العلاقات والإعلام في هيئة السياحة العراقية التابعة للوزارة إن الهيئة تعتزم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني تخص تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة بين العراق وإيران.

وأكد الرفيعي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الهيئة تعتزم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني تخص تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة بين العراق وإيران"،مبينا أنه "تمت مناقشة موضوع تخصيص قطعة أرض في محافظة أردبيل شمال غرب إيران لإقامة المعارض والأسواق السياحية العراقية ولعرض المنتوج السياحي والأثاري والثقافي العراقي".وبين "بالمقابل طالب الجانب الإيراني بأن يتم تخصيص قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف لإقامة المعارض والأسواق السياحية والتراثية والثقافية الإيرانية مع التأكيد على إنشاء خطوط جوية مباشرة بين أردبيل والعراق لغرض سهولة تفويج المجاميع السياحية والعلاجية بين البلدين الجارين".انتهى

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