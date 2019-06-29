2019/06/29 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد | كلمة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي : في احتفالية الذكرى) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jl04sBzkqWM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد | كلمة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي : في احتفالية الذكرى) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد | كلمة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي : في احتفالية الذكرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).