خبيران: مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يتحمل تعديلات ترقيعية ويتطلب إعادة صياغة كاملة

2019/06/29 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لضمان ابعاد القضاء عن هيمنة الأحزاب النافذة..خاص – الصباح الجديد: حذر خبراء، أمس السبت، من إجراء “تعديلات ترقيعية” على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل، مطالبين بإعادة صياغته مرة أخرى بشكل كامل لضمان إبعاد القضاء عن الأحزاب النافذة، داعين مجلس النواب إلى ممارسة عمله بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة وأن لا يكون ...

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