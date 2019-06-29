مجلس الامن الدولي يؤكد دعم سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها ويثمن علاقاتها الخارجية

2019/06/29 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استقبال برهم صالح وعبد المهدي لوفد منه في زيارة تعد الأولى من نوعها بغداد – الصباح الجديد: اكد وفد من مجلس الامن الدولي يزور البلاد، دعم المجلس للعراق وسيادته ووحدته واستقراره، وفيما بحث الوفد استمرار التعاون والتنسيق وتعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة في المجالات الانسانية وشؤون النازحين وإعمار المناطق المحررة وقضايا المرأة والطفل، اشاد ...

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