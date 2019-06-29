إعادة العمل بنظام العبور في الكليات

2019/06/29 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل، على إعادة العمل بنظام العبور للمراحل كافة بدءا من السنة الدراسية 2019/2018، مؤكدا تطبيقه على الطلبة المقبولين للفوج الدراسي في السنة 2018/2017 الذين لم يشملوا به.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي، إن وزير التعليم العالي الدكتور قصي ...

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