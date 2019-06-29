2019/06/29 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم السبت، إنجاز وإفتتاح الممر الثاني للطريق الرابط بين محافظتي الديوانية وذي قار خلال شهر آب المقبل، مشيرًا إلى حصول اتفاق مع قيادة شرطة ذي قار لرفع "سيطرة فدك" مؤقتًا كونها تعيق عمل دائرة المهندس المقيم للمقطع المتبقية من الطريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ذي قار: افتتاح الممر الثاني لطريق (ناصرية - ديوانية) بطول 120 كم قريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ذي قار: افتتاح الممر الثاني لطريق (ناصرية - ديوانية) بطول 120 كم قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).