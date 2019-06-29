الرئاسات الثلاث تؤكد حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية ودعم الحكومة في اختيار الافضل لإدارة المؤسسات

2019/06/29 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث، مساء اليوم السبت، إجتماعاً، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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