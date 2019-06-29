النصر: الترشح للدرجات الخاصة عبارة عن تدوير أسماء يشوبها الغموض

2019/06/29 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..وصف تحالف النصر، السبت، عمليات الترشيح الحكومي للدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة بأنها عمليات تدوير للمناصب، لافتا الى وجود غموض يشوب عملية الاختيار.وقال النائب عن النصر فالح الزيادي لـ/المعلومة/ إن “عملية اختيار المرشحين للمناصب الخاصة يشوبها الغموض والريبة وغير واضحة المعالم”.وأضاف انه “لاتوجد أي إلية ومحددات لاختيار المرشحين لتك الدرجات “، مشيرا الى […]

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