الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعا وتؤكد حصر السلاح بيد الدولة

2019/06/29 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا اكدت فيه حصر السلاح بيد الدولة وتأمين حماية البعثات الدبلوماسية ./ انتهى

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