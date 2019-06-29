وصفت بـ“تعديلات ترقيعية”.. تحذير من ضرب هرم السلطة القضائية

2019/06/29 | 21:00

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سومر نيوز: بغداد..



حذر خبير في الشأن الدستوري, السبت, من إجراء “تعديلات ترقيعية” على مشروع قانون المحكمة الا...

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