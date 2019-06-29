الياسري يناقش مع شرطة البصرة الاوضاع الامنية في المحافظة

2019/06/29 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ناقش وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، مع قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح الاوضاع الامنية في محافظة البصرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية

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