الرئاسات الثلاث تقرر تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى تشرين الأول المقبل

2019/06/29 | 21:01

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بغداد اليوم _ بغداد

قررت الرئاسات الثلاث، اليوم السبت، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الرئاسات الثلاث عقدت اليوم اجتماعاً، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، وتقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".

وبحسب البيان، تطرق الاجتماع إلى "وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة"، وشدد المجتمعون على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه، والتأكيد على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية".

وبحسب البيان، أكدت الرئاسات الثلاث، على "اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق".

وأرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (26 حزيران 2019) أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من عبد المهدي وموجهة الى البرلمان، تضمنت اسماء المرشحين الى مناصب الدرجات الخاصة، وذلك بعد أن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، والاسماء هي: علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل کریم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، التصويت على سبعين مديرا عاما من مجموع الدرجات الخاصة، مضيفا "سنمضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعا، ومن دون محاصصة رغم محاولات فرض بعض الاسماء لكننا اوقفنا كل هذا ومضينا من دون محاصصة".

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