2019/06/29 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس افادت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، باعتقال متهم بحيازة الحبوب المخدرة نوع (01) شمالي الحلة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “خلال عملية اجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات في سيطرة الشهيد سلام سنون (النيل) شمالي مدينة الحلة، تمكنت مفارزها من اعتقال متهم لحيازته عدد من الحبوب المخدرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بحيازة حبوب مخدرة شمالي الحلة وكالة خطوة برس.

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