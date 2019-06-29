2019/06/29 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل موقع الاتحاد الاسيوي، بذكرى تأسيس نادي الزوراء الرياضي الـ50، اليوم السبت.ونشر النادي عبر صفحته الرسمية الخاصة بدوري أبطال آييا على “تويتر” قائلاً: “منذ 50 عاماً، في مثل هذا اليوم، تم تأسيس صاحب السجل القياسي الزوراء..الاكثر تتويجاً بلقب الدوري الممتاز 14 مرة وكأس العراق 15 مرة وكأس النخبة العراقية 3 مرات وكأس السوبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الآسيوي يحتفل بذكرى تأسيس الزوراء ويصفه بملك العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يحتفل بذكرى تأسيس الزوراء ويصفه بملك العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يحتفل بذكرى تأسيس الزوراء ويصفه بملك العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).