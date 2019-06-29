2019/06/29 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ،السبت، مع قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح الاوضاع الامنية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تناقش مع شرطة البصرة الاوضاع الامنية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تناقش مع شرطة البصرة الاوضاع الامنية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).