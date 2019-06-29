2019/06/29 | 21:12

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الرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح وحماية البعثات الدبلوماسية ودعم الحكومة في اختيار الافضل

تأریخ التحریر: : 2019/6/29 20:42

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