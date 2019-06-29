2019/06/29 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن شبه انجاز للاعمال الخاصة بنفق المظفر شرق بغداد .الامانة بينت انجاز اعمال احد جانبي النفق الواقع ضمن قناة الجيش وافتتاحه صباح اليوم السبت امام حركة السير والمرور اما الجانب الاخر من النفق فشارف العمل فيه على الانجاز وسيفتتح غداً الاحد .الامانة بينت ان الاعمال تضمنت صيانة مفاصل التمدد الأرضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:افتتاح نفق المظفر رسمياً غدا الاحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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