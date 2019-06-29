الخارجية النيابية: مجلس الامن اكد وقوفه الى جانب العراق في حفظ الاستقرار

2019/06/29 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكدت عضو مجلس النواب عن لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اقبال عبد الحسين وقوف مجلس الامن الى جانب العراق في حفظ امنه واستقراره في المستقبل.وقالت عبد الحسين في بيان تلقته /المعلومة/، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية واللجان الرئيسية اجتمعت باعضاء مجلس الامن الذين زاروا العراق اليوم بناء على دعوة سابقة […]

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