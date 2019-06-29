2019/06/29 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات الثلاث تناقش تعديل قانون الموازنة لمنح الحكومة وقتا لانهاء ملف الدرجات الخاصة

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