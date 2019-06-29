2019/06/29 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، اعتقال تاجر مخدرات واثنين من مستخدمي أجهزة الغش الامتحاني في المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار الحبوب المخدرة وذلك بالجرم المشهود بعد نصب كمين له”، مشيرة الى “ضبط كمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال تاجر مخدرات ومستخدمي أجهزة للغش الامتحاني في الديوانية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تاجر مخدرات ومستخدمي أجهزة للغش الامتحاني في الديوانية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تاجر مخدرات ومستخدمي أجهزة للغش الامتحاني في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).