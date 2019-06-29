الرئاسات الثلاثة تطالب بتعديل المادة 58 من قانون الموازنة حول العمل بالوكالة وحماية السفارات

2019/06/29 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث إجتماعاً، في قصر السلام ببغداد مساء اليوم السبت ضم برهم صالح وعادل عبد المهدي و محمد الحلبوسي.وناقش المجتمعون تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، والتي تنص على انها العمل بالوكالة لكل المناصب في موعد اقصاه 30 حزيران كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من...

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