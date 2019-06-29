المجلس العسكري بالسودان يحذر المعارضة بشأن احتجاج مزمع الأحد

2019/06/29 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال المجلس العسكري الحاكم في السودان يوم السبت إن قوى الحرية والتغيير ستتحمل مسؤولية أي خسارة للأرواح أو أي أضرار تنجم عن مسيرة احتجاجية مزمعة يوم الأحد.سودانيون يسعون لإحياء مسعى من أجل الحكم المدني في السودان يتظاهرون في العاصمة الخرطوم يوم 21 يونيو حزيران 2019.تصوير: أوميت بكطاش – رويترز.

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