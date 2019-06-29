2019/06/29 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أهمية التنسيق والتشاور والإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة، فيما أشار رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى رغبته “الجادة” لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في بغداد، اليوم، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وبحث التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات”.

وأكد صالح، بحسب البيان، على “أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة”.

من جانبه، أعرب بارزاني عن “رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

يذكر أن رئيس كردستان نيجرفان بارزاني زار في بغداد، في العشرين من الشهر الحالي، والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني في بغداد للمرة الثانية خلال تسعة أيام) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني في بغداد للمرة الثانية خلال تسعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).