خاص| مجلس الأنبار: لم نتأثر بأي حراك سياسي في بغداد أو محافظة أخرى

2019/06/29 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني، السبت، أن المجلس لم يتأثر بأي حراك سياسي في بغداد أو محافظة أخرى، مشدداً على أنه لا يمكن لأية جهة سياسية خارج المحافظة التأثير على قرار الحكومة المحلية أو “محاولة خلط الأوراق” في الأنبار.

وقال عبد الغني لـ”الاتجاه برس”، إن “الحكومة المحلية في الأنبار تعمل على تعزيز الخدمات للمواطنين إلى جانب دعمها لملف إعادة الاستقرار والإعمار، ولم نتأثر بأي حراك سياسي سواء في بغداد أو محافظة أخرى”.

وتابع، أن “حكومة الأنبار خاضعة وتتأثر فقط بمصلحة أبناء المحافظة وما يخدم المواطنين، ولا يمكن لأية جهة سياسية خارج حدود المحافظة أن تؤثر على قرار الحكومة المحلية أو تحاول أن تخلط الأوراق أو تربك عمل الحكومة المحلية”.

وأكد عبد الغني، أن “مجلس الأنبار داعم للحكومة المحلية في المحافظة بشكل كبير”، معتبراً أن “أي خلل أو إرباك في مشهد الحكومة المحلية فإنه سيؤثر على واقع المحافظة أمنياً وخدماتياً وسيؤثر على إعادة الاستقرار”.

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