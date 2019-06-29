الرئاسات الثلاث تقرر تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى تشرين الأول المقبل

2019/06/29 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الرئاسات الثلاث، اليوم السبت، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل، وفيما شددت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، أكدت ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.

يتبع…

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