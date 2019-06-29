2019/06/29 | 21:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل 5 ارهابيين قرب الحدود العراقية السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 21:27.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 5 ارهابيين قرب الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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