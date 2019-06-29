حداد يدعو المجتمع الدولي لدعم العراق في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة

2019/06/29 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو هيئة الرئاسة في مجلس النواب بشير حداد ،اليوم السبت، المجتمع الدولي لدعم العراق ومساعدته في مجال إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

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