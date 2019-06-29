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شاهد بالفيديو.. شاكر نعمة : الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية تجري بانسيابية عالية


شاهد بالفيديو.. شاكر نعمة : الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية تجري بانسيابية عالية
2019/06/29 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SNiDwq0U63k

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