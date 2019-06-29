وزير الداخلية يؤكد أهمية وضع الخطط وبذل الجهود لتأمين الحدود

2019/06/29 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، على

أهمية وضع الخطط وبذل قصارى الجهود لتأمين الحدود.

وذكر المكتب الإعلامي للياسري، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “الياسري شدد على ضرورة وأهمية وضع

الخطط وتطويرها وبذل قصارى الجهود لضبط الحدود العراقية لأهمية هذا العمل بتحقيق

الأمن والاستقرار في البلاد ومنع الجريمة الوافدة”.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، لقائد قوات حرس

الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، كما بحث “مجمل الأوضاع الأمنية المتعلقة

بأمن الحدود”، وفقاً للبيان.

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