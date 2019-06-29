المنازل المفخخة تمنع عودة سكان قضاء راوه الى مناطقهم المحررة  

2019/06/29 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، السبت، أسباب عدم عودة نازحي القضاء الى مناطق سكناهم المحررة رغم استقرار الاوضاع الامنية وعدم تسجيل أي خرق امني.وقال العكيدي لـ /المعلومة/ إن “أحياء قضاء راوه غربي الانبار، لم تشهد الا عودة 30% من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة وهي نسبة قليلة […]

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