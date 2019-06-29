واشنطن تكشف عن خطة لنشر قوات برية بسوريا مكان قواتها قريبا

2019/06/29 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الممثّل الأميركي الخاص لشؤون سوريا ، “جيمس جيفري”، بأنَّه يُرتقب أن يُعلن عدد من أعضاء “التحالف الدولي” في غضون أسابيع نشر قوات برية في

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