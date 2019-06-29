2019/06/29 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسوي: لم نلحظ من الحكومة الاميركية شيئا حتى الآن سوى الحظر غير القانوني والحرب والارهاب الاقتصادي لكي نرد عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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