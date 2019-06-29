إصابة شخصين أحدهما من الحشد بنيران قناص في أطراف خانقين

2019/06/29 | 21:32

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بغداد اليوم _ ديالى

بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، على أهمية وضع الخطط وبذل قصارى الجهود لتأمين الحدود.

وذكر المكتب الإعلامي للياسري، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "الياسري شدد على ضرورة وأهمية وضع الخطط وتطويرها وبذل قص

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للتجميل بمنطقة الجادرية وسط بغداد، واعتدوا بالضرب على كادر المركز.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم مركز

بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت مديرية شرطة قضاء الشطرة، في محافظة ذي قار، السبت، القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة اثر إطلاقهم النار على احد المواطنين أمام منزله.

وقال المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة بإشراف مدير

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