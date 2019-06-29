موريتانيا تنتزع نقطة تاريخية في امم افريقيا

2019/06/29 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزعت موريتانيا أول نقطة لها وذلك في مشاركتها الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حتى 19 تموز المقبل، بتعادلها مع أنغولا سلبا، على ملعب السويس ضمن الجولة الـثانية من منافسات المجموعة الخامسة .وكانت الجولة قد افتتحت الجمعة بتعادل مخيب لتونس مع مالي 1-1.وتتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط أمام تونس بنقطتين […]

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