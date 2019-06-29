2019/06/29 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الرئاسات الثلاث منح الحكومة وقتا لغاية الرابع والعشرين من ‏تشرين الثاني لانهاء ملف الادارة بالوكالة ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات الثلاث تقرر منح الحكومة وقتا حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني لانهاء ملف الادارة بالوكالة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات الثلاث تقرر منح الحكومة وقتا حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني لانهاء ملف الادارة بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).