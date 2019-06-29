مصدر امني: احباط تسللاً لعصابات داعش الارهابية على الحدود العراقية-السورية

2019/06/29 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت القوات الامنية، اليوم السبت، تسللاً لعصابات داعش الارهابية على الحدود العراقية-السورية.

وذكر مصدر امني انه" ابطال اللواء ٢٧ ظمن تشكيلات الفرقة السابعة التابعة لعمليات الجزيرة تمكنوا من احباط تسلل لداعش الارهابي الى داخل الحدود العراقي من الجانب السوري".

واضاف انه" تم قتل خمس من عناصر داعش الارهابية خلال عملية التسلل".

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