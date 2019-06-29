2019/06/29 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة التركية في العراق، السبت، عن سعر رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين الذين يرغبون بالسفر إلى تركيا.

وبحسب كتاب صادر عن السفارة، اليوم، (29 حزيران 2019)، فإن "اجرة كل تأشيرة الكترونية هو 30 دولار+ الضريبة (المجموع: 35،40 دولار اميركي)"، موضحة أن ذلك "عن التقديم على التأشيرة من نوع c1 التي تجرى من خلال الجهات التي تقدم خدمات الوساطة الخاصة بالتأشيرة الالكترونية للعراقيين الذين يرغبون بالسفر الى تركيا".

وتابعت: "في حال تم طلب اجرة تختلف عن هذا السعر، يرجى من المواطنين العراقيين الكرام اعلام السفارة من خلال البريد الالكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تحدد سعر الفيزا للعراقيين الراغبين بالسفر اليها) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تحدد سعر الفيزا للعراقيين الراغبين بالسفر اليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).