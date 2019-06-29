الحكيم : المعارضة السياسية ..تجاوز للمحاصصة والتوافقية واخطاء الديمقراطية

2019/06/29 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ان ” المعارضة السياسية ..تجاوز للمحاصصة والتوافقية واخطاء الديمقراطية.وقال في الذكرى 99 لثورة العشرين :” ليس صدفةً ان يكون شهر الثورة قبل قرن من الزمان هو ذاته شهر ولادة المعارضة السياسية الوطنية الدستورية البناءة “.واضاف الحكيم ان :” اعلان المعارضة الوطنية جاء كخطوة ثالثة من خطواتنا […]

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