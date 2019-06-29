السودان: المجلس العسكري يحذر المعارضة بشأن احتجاج الأحد

2019/06/29 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ حذر المجلس العسكري الحاكم في السودان، يوم السبت، قوى الحرية والتغيير من انها ستتحمل مسؤولية أي خسارة للأرواح أو أي أضرار تنجم عن مسيرة احتجاجية مزمعة يوم الأحد.ودعت قوى الحرية والتغيير إلى مسيرة مليونية في الخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطلبه تسليم السلطة للمدنيين، بحسب رويترز.

وبالشأن الصراع الدائر في السودان، يستمر قادة الجيش وحركة المعارضة في نزاع منذ أسابيع بشأن كيفية إدارة الفترة الانتقالية حتى الانتخابات وذلك بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان عقب 30 عاما في الحكم.

وقال المجلس العسكري في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء "ننبه إلي خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا".

وأضاف البيان، "نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".

وحذر الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري من وجود "أجندة خفية ومخربين، قال إنهم قد ينتهزون الفرصة خلال المسيرة، حسب تعبيره.

وتوقفت المحادثات المباشرة بين المجلس وقوى الحرية والتغيير ثم انهارت تماما عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في وسط الخرطوم يوم الثالث من يونيو حزيران مما أسفر عن مقتل العشرات.



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