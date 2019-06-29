بالفيديو.. الاجهزة الأمنية تستخدم

2019/06/29 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات ينوز} حصارت القوات الامنية المتظاهرين من ابناء محافظة البصرة لمنعهم الوصول الى دار استراحة المحافظ اسعد العيداني.

وبحسب مصدر مطلع اكد {للفرات نيوز} ان" القوات الامنية حصارت عدد من المتظاهرين المتوجهيين لدار استراحة المحافظ اسعد العيداني، كما قامت بضرب المتظاهرين بغاز مسيل الدموع ومحاصرة بعض منهم واعتقال اخرين وسط البصرة".انتهى

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