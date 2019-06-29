2019/06/29 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلن اعلام شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن القبض على متهم بحوزته سيارة مسروقة بعد 24 ساعة من سرقته له.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت سيطرة قضاء الجبايش من القبض على متهم وضبط بحوزته سيارة مسروقة خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة”.واضاف انه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة سيارة بعد 24 ساعة من ارتكاب الجريمة وكالة خطوة برس.

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