2019/06/29 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن قتل 5 ارهابيين حاولوا التقرب من خط الحدود العراقية – السورية.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرين في الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من قتل خمس عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 5 ارهابيين حاولوا التقرب من الحدود العراقية – السورية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 ارهابيين حاولوا التقرب من الحدود العراقية – السورية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 ارهابيين حاولوا التقرب من الحدود العراقية – السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).