2019/06/29 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 5 انتحاريين من داعش أثناء تسللهم من الاراضي السورية

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