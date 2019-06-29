الشمري: مؤتمر المنامة بائس والاعتداء على السفارة انفلات وفوضى

2019/06/29 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض فادي الشمري، مؤتمر المنامة بـ”البائس”، فيما عد الاعتداء على السفارة البحرينية في بغداد “انفلات وفوضى”.

وقال الشمري في بيان اليوم، ان ” الهجوم والتجاوز على سفارة البحرين في العاصمة بغداد عمل مستهجن وغير اخلاقي رغم كل التحفظات على سياسة المنامة ضد شعبها واحتضانها لمؤتمر يروج لصفقة بائسة {صفقة القرن}”.

وأضاف، ان” الهجوم على السفارة البحرينية في بغداد يعبر عن حالة الانفلات والفوضى في التعامل مع ملفات تخص سيادة الدولة ومكتسباتها القومية والوطنية”.

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