2019/06/29 | 22:24

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أردوغان يهاجم السيسي في قمة العشرين !

السبت

29

حزيران

2019 :

10:14 pm

27

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر قمة "G20" في اليابان،

هجوما لاذعا جديدا على السلطة المصرية ورئيس البلاد، عبد الفتاح

السيسي، على خلفية وفاة رئيس مصر الأسبق، محمد مرسي.

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