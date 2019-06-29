2019/06/29 | 22:24

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وزير بريطاني سابق : إسقاط إيران للدرون الأمريكي كان عملا مشروعا

رجح وزير العدل البريطاني السابق، كيني ماكاسكيل، أن إسقاط إيران

للطائرة الأمريكية المسيرة في وقت سابق من الشهر الجاري كان عملا

مشروعا.وذكر السياسي الاسكتلندي الذي تولى حقيبة العدل خلال فترة 2007-2014،

في مقال نشرته صحيفة The Scotsman: "إسقاط الطائرة المسيرة العسكرية

الأمريكية يبدو عملا قد يكون مشروعا، في ظل تدخل آلة حرب هائلة في

أراضي إيران".وأشار الوزير السابق إلى أن كل إيراني التقاه كان شخصا رائعا يتطلع

إلى حياة أفضل ومرحا، مشددا على أن الحل للنزاع ليس في شن حرب، بل في

دعم الإصلاحات المعتدلة في الجمهورية الإسلامية.

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